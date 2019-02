Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Essere all’Ariston è la loro vera vittoria. I quattro ragazzi dei Boomdabash arrivano al Festival con il brano “Per un milione”. Il reggae che si fa tormentone, tra chitarre e orchestra. Il loro “Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione” trascina fino al ritornello che entra subito in testa e si canticchia. Se si chiede loro per chi tifano, fanno il nome ovviamente, di Loredana Bertè con cui hanno dominato le classifiche estive con “Non ti dico no”. Mentre è appena uscito la “Predator edition” di Barracuda, il loro ultimo album con la canzone sanremese.La band dopo la grande partecipazione al Festival di Sanremo sarà pronta a stupire live con l’attesissimo “Boomdabash & Friends”, il concerto – evento che si terrà all’Alcatraz di Milano il prossimo 9 Maggio con il quale i Boomdabash festeggeranno i loro primi 15 anni di carriera. Uno show che si preannuncia epico in tutti i sensi, un concerto che prevedrà un set up di palco unico e completamente rinnovato pieno di luci colori ed effetti scenografici ad hoc per la speciale occasione. Uno show emozionante che vedrà alternarsi sul palco i migliori protagonisti della musica italiana, amici e colleghi che hanno condiviso con i Boomdabash i successi degli ultimi anni.“Siamo molto felici di celebrare i nostri primi 15 anni di carriera – dichiara la band- abbiamo deciso di mettere in piedi in live più epico di tutti questi anni. Un regalo per tutti i supporters della band, da sempre parte integrante del percorso di Boomdabash.Ci sarà Boomdabash sul palco dell’Alcatraz di Milano e ci saranno tanti, ma tanti ospiti, con i quali abbiamo avuto l’onore ed il piacere di lavorare, scrivendo con loro alcune delle hit più ascoltate di sempre. Il 9 Maggio festeggeremo un traguardo importante, 15 lunghi anni di musica. Un’avventura fatta di sacrifici ma tante soddisfazioni.Per la prima volta i fan di Boomdabash assisteranno ad un live con una line up di altissimo livello, per uno spettacolo che difficilmente potranno dimenticare e che sicuramente lascerà un segno indelebile”.