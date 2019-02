Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sanremo non sarebbe Sanremo se ogni tanto conduttori e cantanti non commettessero qualche gaffe: è successo ieri a Claudio Bisio con Andrea Bocelli, salito sul palco dell’Ariston per ricordare la sua prima esibizione con ‘Il mare calmo della sera’ avvenuta 25 anni fa. La svista è stata notata da parecchi spettatori che su Twitter non hanno perso tempo a riproporre e commentare. Il giornalista Domenico Naso, tra i primi ha cinguettato: “Bisio che fa ciao con la mano a Bocelli senza dire "CIAO" è il vincitore della serata. Chiudete il televoto”. Foto@Kikapress/GettyImages