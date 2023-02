Blanco indagato a Sanremo, la mamma: «Era tutto concordato. Denunciarlo significa distruggerlo psicologicamente»

di Redazione web

Blanco è stato uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, e non era nemmeno in gara. Il cantante è stato al centro del gossip (e lo è ancora), per la sua esibizione "distruttiva": mentre cantava il singolo "L'isola delle rose" ha cominciato a calciare e frantumare tutto ciò che lo circondava. Per questo è stato fischiato dal pubblico presente all'Ariston e denunciato dalla Procura di Imperia. A tal proposito è intervenuta la mamma Paola Lazzari che ha difeso il figlio.

Le dichiarazioni della mamma di Blanco

Paola Lazzari ha voluto spezzare una lancia a favore del figlio Blanco in merito a quanto accaduto a Sanremo. La donna, che è intervenuta a La Vita in Diretta, ha detto: «Trovo fuori luogo la denuncia. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento. È sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all'estremo. Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante. Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche».

Blanco sui social

I social sono divisi sulla questione Blanco: c'è chi prende le difese del cantante e chi invece continua a colpevolizzarlo nonostante ci sia il forte dubbio che la performance fosse stata studiata a tavolino. Nel frattempo impazzano i meme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 12:55

