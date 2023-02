Blanco, il sindaco di Sanremo: «Se uno fa una cazzata basta chiedere scusa». Amadeus: «Mi ha telefonato»

«Anni di lavoro per creare le composizioni di fiori. A volte se uno fa una cazzata basta chiedere scusa»: lo ha detto in conferenza stampa il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il riferimento è a quanto accaduto durante l'esibizione di Blanco nella prima serata del Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston. Il cantante ha devastato la scenografia floreale per sfogare la rabbia del malfunzionamento della cuffia, che non gli restituiva la sua voce in audio.

A fare da eco al sindaco, l'assessore all'Agricoltura Alessandro Piana: «La fatica di chi lavora nelle campagne di Sanremo trattata male, una parola di scusa potrebbe essere sufficiente a far passare in secondo piano quanto accaduto».

Blanco, le scuse non arrivano

Se sindaco e assessore si aspettano delle scuse da parte del vincitore del Festival dello scorso anno, da parte sua Blanco, dopo l'esibizione che sta facendo tanto discutere, non si è ancora pronunciato. Al termine della performance, ad Amadeus, ha detto semplicemente di essersi «divertito», probabilmente non comprendendo appieno la connotazione negativa del suo gesto. Anche sui suoi social tutto tace.

Amadeus: le scuse al telefono

Amadeus durante la conferenza stampa che segue da tradizione ogni puntata del Festival, spiega che l'esibizione di Blanco prevedeva che il cantante desse un calcio alle rose utilizzate per la scenografia, ma ha ribadito che non sapeva cosa stesse succedendo. Poi confessa che le scuse di Blanco, in realtà, sono arrivate durante una telefonata: «Riccardo mi ha chiamato stamattina e ha chiesto scusa, ha sbagliato e non c'è stato bisogno che glielo dicessi io. Gli ho detto che quando ci sono problemi tecnici deve dirlo e si ripete. La sua rabbia l'ha scaricata sui fiori ma non per mancanza di rispetto. Non lo voglio scusare, non ha chiesto di essere perdonato, è consapevole. A vent'anni capita di fare qualcosa che non vuoi fare. Voglio accettare le scuse con serenità».

