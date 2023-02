Blanco, Licia Ronzulli (fedelissima di Berlusconi): «Da condannare, la tv di Stato deve dare l'esempio»

di Redazione web

Blanco continua a far discutere, nonostante le scuse del cantante per la scenata sul palco dell'Ariston nella prima serata di Sanremo. Le critiche all'artista arrivano anche dal governo. «C'è un limite a tutto, e quando viene superato si manca di rispetto ai telespettatori e ai presenti al teatro Ariston», ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia e fedelissima di Silvio Berlusconi.

Cosa ha detto Licia Ronzulli

«Come la politica, anche la tv di Stato ha delle responsabilità e deve dare il buon esempio, a partire dai contenuti che manda in onda. E anche se sono fatti che non erano prevedibili, si chiede scusa. Mi auguro che il direttore di Rai1 Coletta o Amadeus dal palco aprano la trasmissione condannando l'inqualificabile scena andata in onda ieri dal cantante Blanco, che deve essere escluso dalla gara», le parole della senatrice.

«Non c'è una sola ragione, neanche un eventuale problema tecnico, per giustificare un simile comportamento - continua - C'è un limite a tutto, e quando viene superato si manca di rispetto ai telespettatori e ai presenti al teatro Ariston, e si dà un cattivo esempio a tutti i ragazzi che seguono il Festival di Sanremo».

