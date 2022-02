Blanco e l'altra grande passione del suo cuore: era un calciatore professionista

A Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, Blanco ha dato prova di grandi capacità interpretative, sia con l'inedito Brividi sia con la cover Il cielo in una stanza. Ma prima di debuttare come cantante, il diciannovenne di Calvagese della Riviera, Brescia, aveva un'altra grande passione, quella per il calcio.

Leggi anche > Sanremo 2022, diretta della serata finale: Inno di Mameli. Arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello

Blanco a Sanremo 2022. Ansa.

Classe 2003, Riccardo Fabbriconi è cresciuto con il mito del pallone e quello dei grandi cantautori italiani, fra tutti Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele, prima di avvicinarsi al mondo dell'hip hop negli anni dell'adolescenza. Due passioni che all'inizio riesce a conciliare cantando e ascoltando in cuffia i suoi pezzi preferiti durante le trasferte della Feralpisalò (squadra iscritta alla Serie C), dove entra nel settore giovanile. Successivamente passa alla Vighenzi Padenghe, diventa capitano negli Allievi Regionali Élite e per tutti i compagni di squadra è semplicemente 'Fabbro'.

Leggi anche > La scaletta della serata finale di Sanremo 2022: i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Ferilli conduttrice

La sua vita sembra legata a filo doppio con il calcio, ma nel 2020 sceglie di cambiare strada e si butta a capofitto nei suoi primi progetti musicali. A giugno pubblica EP Quarantine Paranoid, con il quale si fa notare dalla Universal Music, che gli propone un contratto discografico. Poco dopo esce Notti in bianco, che diventerà una delle hit dell'estate 2021, raggiungendo il 2º posto della Top Singoli della Fimi. Con il rapper Salvo incide il singolo La canzone nostra e vince cinque dischi di platino, mentre con Sferaebbasta scrive Mi fai impazzire, un altro grande sucesso. Tutto il resto è storia.

I suoi ex compagni naturalmente non l'hanno dimenticato e a Sanremo fanno il tifo per lui. «Che 'Brividi' vederti su quel palco… Forza Blanco!» ha commentato la sua ex squadra da dove, forse, sarebbe potuta partire la sua carriera nel professionismo calcistico.

Con il senno di poi, siamo contenti di vederlo all'Ariston nella nuova veste di Blanco. Stasera in coppia con Mahmood è dato tra i favoriti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA