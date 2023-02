Black Eyed Peas, il cachet da capogiro per 20 minuti di esibizione a Sanremo

di Redazione web

Festival di Sanremo 2023, super ospiti internazionali della seconda serata sarà la band dei Black Eyed Peas. Ma quanto guadagneranno per la loro esibizione sul palco dell'Ariston? Da quel che si sa le quattro co-conduttrici, eccezione fatta per Chiara Ferragni, riceveranno, ognuna, un compenso da 25 mila euro per serata. Le donne che affiancheranno Amadeus sono: Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata).

Un cachet da capogiro per la band internazionale

Per la band si parla di un cachet da capogiro, con un cachet che ammonterebbe a circa 800mila euro per la performance che nella seconda serata durerà 20 minuti.

Una cifra davvero eccezionale per un’ospitata molto voluta da Amadeus, che non vedeva l’ora di far tornare i cantanti internazionali nella settimana sanremese. Praticamente intascheranno 40 mila euro al minuto durante l'esibizione sanremese.

SANREMO: I BLACK EYED PEAS, ABBIAMO UN BEL RICORDO DELL'ITALIA

«L'ultima volta che siamo stati a Sanremo era il 2004, eravamo appena diventati maggiorenni, ci siamo divertiti molto. Abbiamo degli ottimi ricordi dell'Italia, siamo gente che ama lo sport e il cibo». Lo dicono i Black Eyed Peas, superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, ospiti di The Flight su RTL 102.5. Il segreto del successo «è divertirsi, la musica aiuta a dimenticarsi dei problemi, trovare un modo di raccontarli per connettere il pubblico e l'artista», raccontano.

«Abbiamo scritto Simply the best quest'estate in Romania. Questa canzone ha raccolto tutta l'energia dal nostro tour in giro per l'Europa». «A volte è bello non prendersi troppo sul serio», dicono sottolineano ancora, dichiarando di amare «la musica di Benny Benassi, Alex Gaudino e i Crookers».

