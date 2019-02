Ascolti Tv, Sanremo conquista i giovani. Boom tra le ragazzine e sul digital

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ascolti Tv di giovedì 7 febbraio 2019. La terza serata del Festival di Sanremo 2019, in onda dalle 21.21 alle 24.51, ha conquistato 9.409.000 spettatori pari al 46,7% di share. La prima parte (21:21-23:53) è stata vista da 10.851.000 spettatori (46,37%). La seconda (23:58-24:51) da 5.126.000 spettatori (49,1%). La media complessiva delle prime tre puntate raggiunge il 47,93%, una delle più alte degli ultimi 14 anni. Record di ascolto sul target giovanissimi (8-14 anni) con il 48,4% (nel 2014 era del 25,1%). Addirittura tra le ragazze 15-24 anni raggiunge il picco del 60%. Ma la tv ormai si vede anche in streaming (mezzo milione le visualizzazioni, +24% rispetto al 2018).Su Canale 5 Tiramisù 7,2% di share. Su Rai2 Dallas Buyers Club 2,7%. Su Italia 1 Crimson Peak 2,4%. Su Rai3 Rob Roy 2,2%. Su Rete4 Blade Runner totalizza 1,8%. Su La7 PiazzaPulita 4,9%. Su Tv8 Paura in Volo 1,6%. Sul Nove Il Giorno del Giudizio 1,2%. Su Sky Uno MasterChef 8 2,4% nel primo episodio e 2,7% nel secondo.Da segnalare Avanti un Altro! 4.340.000 con il 21,2% di share. Storie Italiane ottiene 1.217.000 spettatori con il 23,6% di share nella prima parte e 1.263.000 (21,8%) nella seconda. Effetto Sanremo per Storie Italiane che vola al 23,6% nella prima parte e 21,8% nella seconda. Oltre 2 milioni e il 15% sia per Vieni da me e La Vita in diretta.