Articolo 31 a Sanremo: «In quell'abbraccio la nostra storia. Ci piacerebbe anche arrivare ultimi»

Una reunion siglata da un abbraccio commosso tra J-Ax e DJ Jad. Gli Articolo 31 scelgono il palco dell’Ariston per presentare il primo inedito dal 2005, palco fino a non molto tempo fa impensabile per due con la storia musicale come la loro. «Non ci siamo messi insieme per Sanremo, come qualcuno ha detto - racconta J-Ax - ma abbiamo iniziato a fare un disco insieme ad aprile. Dopo esserci riavvicinati umanamente nel 2018, ci siamo riavvicinati anche artisticamente. Al Festival quell’abbraccio è nato dal fatto di essere riusciti, dopo le prove, a non arrivare lì e sbagliare tutto, come sarebbe potuto succedere. Nel momento dell’abbraccio mi è venuta in mente tutta la nostra storia, e mi sono commosso».

Un bel viaggio a Sanremo



Tra i 28 artisti in gara con “Un bel viaggio”, «un brano che è talmente nostro, intimo, che anche se non fossimo a Sanremo, sarebbe uscito come primo brano», spiega DJ Jad. Il video che accompagna l’uscita è girato nel teatro Giorgio Gaber di Milano, dove gli artisti cantano accompagnati da un’orchestra di 52 elementi. Sarà il punto di start del lavoro dei prossimi mesi: 4 date, di cui 3 sold out, al Forum di Assago (19, 20, 24 e 25 maggio). «Ci stiamo divertendo molto a fare musica insieme e non ci fermeremo».

Il duetto con Fedez



Stasera con gli Articolo 31, nella serata degli ospiti in cui suoneranno un medley del loro repertorio, ci sarà Fedez. «Ha fatto quello che deve fare un rapper - dice J-Ax a proposito del freestyle provocatorio che in queste ore è sotto i riflettori per i riferimenti politici per nulla velati da cui la Rai si è dissociata - Lui ha espresso la sua opinione, che peraltro condivido».

Anche ultimi



E sul due pesi e due misure adottate dal servizio pubblico televisivo in merito a Zelensky, risponde: «Il presidente ucraino non fa rap, Fedez fa rap e l’arte va lasciata libera. Noi siamo a favore della pace». Sulle aspettative per il Festival, spiega: «Noi siamo gli Articolo 31, non guardiamo le classifiche della stampa, ci farebbe piacere arrivare ultimi o penultimi e ripercorrere le orme del Blasco».

