Arisa e l'incidente di “stile” a Sanremo: il vestito è lo stesso della violinista Laura Marzadori

di Redazione Web

Forse è la prima volta che capita nella storia del Festival di Sanremo. Ma sul palco dell'Ariston ieri sera è stato indossato due volte lo stesso vestito. Ebbene sì, Arisa, che ha cantato con Gianluca Grignani, e la prima violinista della Scala di Milano Laura Marzadori, hanno sfoggiato il vestito nero in pelle dalla maxi scollatura. Che coincidenza!

Cannabis, Fedez e Articolo 31 cantano "Ohi Maria" a Sanremo. Poi l'appello alla Meloni: «Giorgia legalizzala!»

Amadeus, gaffe a Sanremo: Carolina Crescentini 'dimenticata' in cima alla scala. Cosa è successo

Loredana Bertè ricorda Mia Martini: «Di tutti i Sanremo, ce n'è uno che porto dentro al cuore: avere mia sorella Mimì con me»

Un vestito per due

«Ma Arisa e la violinista di Emma Marrone hanno indossato lo stesso vestito o sbaglio?», questo si legge su Twitter dopo l'esibizione di Arisa con Gianluca Grignani. Il lungo abito è diventato un caso sui social. «Ma nessuno glielo ha fatto notare prima di salire sul palco?».

L'outfit (praticamente identitco) è un mini dress nero in pelle, che Arisa ha imprezziosito con guanti trasparenti e collana di diamanti. Il dettaglio che non sfugge è il maxi cut-out che mette in mostra il décolleté.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 01:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA