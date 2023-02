Arisa look fetish e maxi scollatura a Sanremo: l'abito e il duetto con Grignani incanta l'Ariston

di Redazione Web

Arisa conquista tutti con il suo look in piena vena rock. La sua presenza al Festival di Sanremo non è passata inosservata, con un duetto sulle note di Destinazione Paradiso con Gianluca Grignani, la cantante è tornata sul palco dell'Ariston incantando il pubblico sanremese con la sua voce e un'outfit a dir poco sexy.

Arisa a Sanremo

Era il 2009 quando Arisa ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo tra le giovani proposte aggiudicandosi la vittoria con il brano “Sincerità”, oggi l'artista è tornata sul palco dell'Ariston con un look decisamente cambiato: più sensuale ed elegante al tempo stesso.

Con un mini dress nero in pelle, Arisa ha fatto il suo ingresso scendendo le scale dell'Ariston con l'aiuto di Grignani. Guanti trasparenti, collana di diamanti e poi il pezzo forte: maxi cut-out che ha messo in mostra il décolleté. Un look decisamente più rock degno della sua personalità frizzante.

L’accoppiata Grignani-Arisa convince il pubblico di Sanremo e la sorpresa di Beppe Vessicchio fa impazzire l'Ariston. Ovazione del Teatro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 23:01

