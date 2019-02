Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sappiamo bene cheè una delle artiste più precise e tecnicamente ineccepibili del panorama musicale italiano: la sua voce pulita e cristallina, però, ha fatto i conti con l’emozione di salire sul palco dell’Ariston e nella seconda serata dici è scappata la gaffe.La cantante, tra le prime ad esibirsi ieri, ha presentato per la seconda volta il brano ‘Mi sento bene’: complesso, veloce, ritmato e molto rischioso, ma – dicono in molti – candidato, se non per il primo posto, almeno ad arrivare sul podio. All’inizio della seconda strofa, Arisa ha avuto qualche momento di silenzio dimenticando le parole, ma poi si è subito ripresa e ha portato a termine l’esibizione ringraziando il pubblico.Foto@Kikapress/GettyImages