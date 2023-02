Ariete, polemica a La Vita in Diretta: «Avete preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce»

Ariete ospite a La Vita in Diretta lancia una frecciatina alla regia. Il programma di Alberto Matano si è spostato a Sanremo in occasione del Festival e ogni giorno ospita e intervista alcuni dei cantanti in gara. Tra questi è stata presente Ariete e prima di ascoltarla è stato mandato in onda il pezzo del suo brano nella prima serata del Festival.

La gaffe

L'estratto del suo brano, Mare di guai, non è piaciuto però alla giovanissima artista che ha commentato: «Hanno preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce però. Anche sui social hanno postato l’unica parte in cui grattavo con la voce, quella dove faccio ‘caldo la mattina‘, mi è uscito il catarrino». Matano ha elegantemente fatto notare ad Ariete che lui non si era nemmeno reso conto del piccolo difetto, rassicurandola.

I progetti

Poi l'artista ha parlato della sua esibizione: «Sono contenta ed emozionata, ieri sera sono stata presa un po’ alla sprovvista per tutto quello che stava succedendo. Da Sanremo mi aspetto di crescere e migliorare, spero che sia una lezione un po’ per tutto. L’importante non è la classifica, ognuno può avere il suo giudizio soggettivo. Mi rendo conto però che sotto certi punti di vista la mia esibizione poteva essere più precisa. Ma vorrei evitare di rendere la mia passione una competizione, sono qua per altro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 14:58

