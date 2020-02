Sanremo 2020, le lacrime di Antonella Clerici: «È stato un anno complicato»

Anche senza Fiorello il Festival di Sanremo, ormai ribattezzato il Festival dei record, porta a casa un ascolto super con una media di 9.836.000 spettatori, con uno share pari al 54.5%. Nel dettaglio, la prima parte della serata – dalle 21.23 alle 23.47 – ha ottenuto 13.533.000 spettatori con il 53.62%, mentre la seconda parte – dalle 23.51 all’1.59 – ne ha intrattenuti 5.636.000 con il 57,2%. Il picco in valori assoluti: 15.493.620 spettatori (52.7%), nel momento in cui Georgina Rodriguez finge di non riconoscere l’uomo seduto in prima fila (Cristiano Ronaldo). In valori percentuali, invece, il dato più alto è il 60,9% alle 23.56, con Mika. Bene anche tutti gli altri programmi di Rai1, a cominciare dal PrimaFestival (8.337.000 spettatori – 31.78% di share. Crescono anche Unomattina, Storie Italiane (+7,8%), La Vita in diretta. 310 mila tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo2020, tra gli hashtag più utilizzati su Twitter con #Sanremo2020: #Benigni, #Sanremo, #Mika, #AchilleLauro. L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2020 è stato tra le 23:38 e le 23:39 al termine dell'esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari (oltre duemila tweet in 1 minuto).



CLERICI IN LACRIME – Antonella Clerici tornerà su Rai1. L’ha annunciato il direttore di Rai1 Coletta dicendo che è una bestemmia che la Clerici non sia presente sulla rete ammiraglia con un programma. “Antonella – sottolinea Coletta – è una donna autorevole e penso che sia giusto che Rai1 debba tornare ad avere volti di riferimento, occorre un codice di autorevolezza”. La Clerici si è commossa e tra le lacrime ha aggiunto: “Grazie. Ne avevo bisogno, per me è stato un anno durissimo”. Coletta ha aggiunto che per lei sta studiando un programma innovativo perché è una donna sorprendente che si mette in gioco.



FIORELLO E FERRO – Sulla presunta polemica tra Fiorello e Tiziano Ferro sull’hashtag, Amadeus ha spento i fuochi divampati: “clima bellissimo, mai scalfito. Stasera Fiore torna. Ieri è mancato molto.



FRANCESCA SOFIA NOVELLO – Stasera sul palco sale la modella, fidanzata di Valentino Rossi, proprio nelle ore in cui il campione sta decidendo se continuerà o no la carriera in moto. “Qualsiasi decisione prenda – ha detto Francesca – le starò vicino”. Venerdì 7 Febbraio 2020, 15:41

