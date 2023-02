LDA, figlio di Gigi D'Alessio, è in gara a Sanremo: lo sgarro di Anna Tatangelo sui social

di Redazione Web

LDA è in gara al Festival di Sanremo. Luca D'Alessio (nome all'anagrafe) è noto per aver partecipato lo scorso anno al talent show di Maria De Filippi "Amici" ora il 19enne ha fatto il suo debutto al Festival. Figlio d'arte di Gigi D'Alessio, LDA ha ricevuto il sostegno e l'amore da parte del papà, dei fan e di molti colleghi. Anche Anna Tatangelo, storica ex compagna di Gigi, ha mostrato il suo supporto verso il giovane big in gara al Festival...

La storia su Instagram

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati nel 2020, quando ad annunciare la fine del loro amore è stato proprio il cantautore napoletano. Ciononostante, la Tatangelo ha mantenuto un bel rapporto con il figlio di Gigi e la storia condivisa su Instagram lo ha dimostrato.

La cantante ha pubblicato una storia del big in gara con il brano 'Sei poi domani' mentre canta a Sanremo e ha aggiunto un cuore a corredo dello scatto, mostrandosi orgogliosa.

Tuttavia, durante la terza serata del Festival Anna Tatangelo, sempre collegata con su Rai1, ha svelato il suo brano preferito tra i 28 in gara: con una Instagram story ha ripreso Madame, al Festival con il brano "Il bene nel male", e ha scritto: «Una delle mie canzoni preferite».

La lettera di Gigi D'Alessio

Il papà Gigi D'Alessio prima del debutto del figlio a Sanremo ha condiviso su Instagram una lettera speciale per Luca a corredo di uno scatto del passato che ritrae i due: «La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te. Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perché altro non sono che giovani insicurezze. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto».

