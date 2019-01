Anna Tatangelo: «Avevo paura dei pregiudizi, oggi me ne frego. Gigi? Mi ha detto “Fregatene”»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Mi sono messa a nudo, però preferisco cantare qualcosa che sento e che è vera e non raccontare storie. - dichiara Anna Tatangelo a proposito di Sanremo e del nuovo album - Sono felice di indossare un abito che mi sta comodo, preferisco raccontarmi. Non l'ho mai fatto per una questione d'età. Avevo paura dei pregiudizi e non mi vergogno a dirlo. Oggi me ne frego e se mi va di fare una cosa la faccio. Per anni mi sono sentita dire che Ragazza di Periferia era una 'canzone di D'Alessio' in senso dispregiativo. Cosa mi ha detto di Gigi di Sanremo? Mi ha detto di fregarmene e che le cose belle arrivano".