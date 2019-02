Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte: il testo della canzone di Sanremo 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le nostre anime di nottedi L. VizziniQuante bugie ci siamo detti, amoreQuante parole da dimenticareE continuare a negarlo è soltanto una fragilitàAllontanarsi non è mai la fineSe si ha il coraggio di ricominciareMa non è facile quando si perde la complicitàE adesso siamo quiOcchi negli occhi, senza nascondigliSenza difendere più i nostri sbagliO sfidarci tra noiE finirà cosìE forse è quello che vogliamo entrambiMa lo capisco da come mi guardi che in fondo lo saiChe mai potremo perderciE più ti guardo, e più vedo la parte migliore di noiMa ormai non serve illuderciNon c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo saiLe nostre anime di notteQuante bugie ci siamo detti, amoreE non è facile dimenticareChe queste frasi in sospeso nascondono la veritàE adesso siamo quiE siamo nudi per la prima voltaSenza il timore di fare una scelta e poi non scegliere maiMai potremo perderciE più ti guardo e più vedo la parte migliore di noiMa ormai non serve illuderciNon c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo saiLe nostre anime di notteSono più limpide che maiSono più limpide che maiMaiPotrei lasciarmi alle spalle la parte migliore di noiMa ormai non serve illuderciNon c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo saiLe nostre anime di notteNon si perderanno mai