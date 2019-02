Sanremo 2019, Anna Tatangelo in lacrime sul palco e Claudio Bisio interrompe l'esibizione

di Emiliana Costa

è la seconda artista in gara a esibirsi, dopo. Ma durante la performance è accaduto qualcosa di particolare. L'emozione ha preso il sopravvento e gli occhi della cantante di Sora si sono riempiti di. Per riacquistare il controllo della voce, Anna ha fatto una pausa un po' più lunga e a quel punto è arrivatoIl conduttore, pensando che l'esibizione sia finita,. Ma quando Anna riprende a cantare, si accorge della gaffe eper non rubarle la scena.Alla fine della canzone, Anna Tatangelo visibilmente commossa saluta Bisio che le porge i fiori di Sanremo. E quando entrache riprende ironicamente il collega per essere entrato in anticipo, Bisio conclude: «Soffro di horror vacui, terrore del vuoto. Ho sentito il silenzio e sono entrato».