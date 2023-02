Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)”: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2023

di Redazione Web

“Sali (Canto dell’anima)” di Anna Oxa: il testo e le parole del brano proposto al Festival di Sanremo 2023.

Anna Oxa tornerà sul palco dell'Ariston per la sua quindicesima volta. Il brano, scritto in parte da Francesco Bianconi (frontman dei Baustelle) e Kaballà, è un invito a liberarsi dalle falsità della vita. Questo cita il brano: «Sali, donna, sali e resuscita, sali e ritorna alla (tua) nascita, libera l’anima» per raggiungere, appunto, un livello superiore: «Sali e poi un’altra vita tu, vivrai».

Sanremo 2023, la nave Costa Crociere è arrivata in porto: tutti gli eventi e ospiti nella settimana del Festival

Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite nella serata finale del Festival: l'annuncio di Amadeus al TG1

Sanremo 2023, Chiara Ferragni punge la Canalis: «La mia Liguria». Poi il selfie con Morandi (e un cuoricino)

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA