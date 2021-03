Ambra difende Renga dall'attacco volgare di Willie Peyote: «Attacca gli altri, ma è dalla sua bocca che esce l'unica cosa che puzza»

Ha difeso l'ex compagno. A spada tratta e senza remore. Stiamo parlando di Ambra che - sui social - ha difeso Francesco Renga dall'attacco ricevuto da Willie Peyote. In effetti, non è stata una settimana semplice per Renga, anche per le tante accuse ricevute in questi giorni durante il Festival di Sanremo. Certamente non è stato un grande Festival per il cantante che in passato - invece - dalla kermesse musicale aveva ricevuto successo e soddisfazioni. Ma l'attacco volgare che gli ha rivolto il suo collega Willie Peyote non è andato proprio giù ad Ambra.

Willie Peyote - in una diretta su Twitch - commentando il festival aveva detto: «Renga era uno dei rappresentanti della bella vocalità italiana ma stasera ha cagato sul microfono, dico soltanto che sembrava Aiello». Quando il video è stato condiviso dall'account instragram Trash Italiano, è arrivato il commento di Ambra, in difesa di Renga: "Gli altri fanno i paraculi o cagano sui microfoni ma quello che esce dalla sua bocca è l'unica cosa che puzza". Un bella frecciatina al collega del marito.

