Amadeus al TG1: «Ecco le date del Festival di Sanremo 2023. Online il regolamento Sanremo Giovani»

«Pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani. Da oggi si alza ufficialmente il sipario sulla 73esima edizione di Sanremo». Riparte la macchina festivaliera ed Amadeus - confermato conduttore e direttore artistico per la quarta volta consecutiva - torna a parlare attraverso il TG1.

E comunica le date: «Il Festival andrà in onda dal 7 all'11 febbraio 2023». Il regolamento di Sanremo Giovani - pubblicato su sanremo.rai.it - replica la formula fortunata della passata edizione. I finalisti saranno 12, di cui 4 provenienti dal contest di Area Sanremo. Potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 30 non compiuti che non hanno mai preso parte alle edizioni precedenti e che non sono di Area Sanremo, ma che sono "presenti nel mercato della musica". La finale - in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo il 12 dicembre in diretta su Rai1 sotto la conduzione di Amadeus - ne selezionerà 3 che andranno in gara con i Campioni alla 73 esima edizione del Festival di Sanremo.

«L’ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del Direttore Artistico - commenta Amadeus - Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 20:51

