Amadeus, la lettera al Festival di Sanremo: «Con un terzo cuore in gola, due vite non bastano a me per ringraziarti»

Le ore di sonno sono poche per Amadeus, ma la soddisfazione per il suo "Festival storico" lo ripagano: «Mi sembra tutto un sogno, che però è realtà. Per me la conferenza stampa più importante è quella del lunedì, quando le cose non sono ancora iniziate, ma ero con la coscienza serena, perché ho avuto attorno persone che condividono e sostengono qualsiasi mio pensiero e hanno contribuito a realizzarlo al meglio».

Amadeus ha dedicato al suo Festival una lettera scritta citando tutti i titoli delle 28 canzoni in gara e ripercorrendo i momenti salienti della settimana sanremese: «Questo palcoscenico ha visto rose spezzate rifiorire, con i tuoi supereroi hai sconfitto il mostro dei cattivi ascolti, nonostante il mare di guai del mondo, non mi va di pensare che il bene nel male quando ti manca il fiato siano parole dette male che stupido fanno sentire». «Caro festival, lasciami dire, con un terzo cuore in gola che due vite non bastano a me per ringraziarti», conclude.

Ascolti record e picchi

Con più di 12 milioni di telespettatori e uno share al 66% il Festival di Sanremo si chiude con degli ascolti da record: «Questa edizione è la più vista dal 1995, perché ha superato la media del 63.1. Un dato straordinario, ritornare dopo 30 anni a una quota così massiccia», dice Stefano Coletta, direttore del Prime Time, prima di illustrare i momenti che hanno fatto registrare gli ascolti più alti: alle 23.01 il picco di ascolti, sull'esibizione dei Depeche Mode, picco di share intorno all'1.45, mentre Amadeus legge i codici dei cinque cantanti finalisti: è all'83%. Alle rilevazioni andranno poi aggiunti i dati che vanno dalle 2 in poi, che rientrano nelle rilevazioni del giorno successivo.

Raccolta pubblicitaria

Raccolta pubblicitaria record per Sanremo 2023. «Abbiamo superato per la prima volta la cifra fatidica di 50 milioni di raccolta, un record anche per Rai Pubblicità», dice in conferenza stampa l'amministratore delegato Gian Paolo Tagliavia.

