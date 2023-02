Amadeus fa boom su Instagram: il profilo creato da Chiara Ferragni a Sanremo fa il record di follower

di Redazione Web

Amadeus è appena sbarcato su Instagram. Il profilo ufficiale del condutture del Festival di Sanremo è ora disponibile sulla piattaforma social: @amadeusonoio, questo il nickname ufficiale del profilo che in soli 5 minuti ha totalizzato centinaia di migliaia di follower. Il potere di Chiara Ferragni! Già, perché è stata lei a creare in diretta il profilo Instagram di Amadeus.

Il profilo Instagram di Amadeus

La co-conduttrice Chiara Ferragni è stata presentata al Festival da Amadeus e Gianni Morandi come la regina dei social. Con oltre 28 milioni di follower, la Ferragni è infatti l'influencer più nota del Belpaese. Questo dettaglio non poteva passare inosservato sul palco dell'Ariston, motivo per il quale è stato più volte sottolineato durante la serata. E come una vera regina dei social, l'idea di creare un profilo per Amadeus è stata tutta sua (in accordo con la moglie di Amadeus, Giovanna).

Amadeus aveva già un profilo social, ma «da boomer» come lo hanno definito sul palco. Il profilo infatti è noto come Giovanna Civitillo & Amadeus, un profilo da quasi 600 mila follower che il conduttore condivide con la moglie Giovanna.

Adesso Amadeus può vantarsi di avere un profilo tutto suo. «Conduttore del Festival di Sanremo per la quarta volta», si legge nella bio del profilo Instagram. E il selfie con Chiara Ferragni e Gianni Morandi sul palco del Festival è già disponibile.

