Amadeus, gaffe col presidente di Rai Cinema Nicola Claudio: lo scambia per uno spettatore e si siede sulle sue gambe. Fiorello: «Sembravi Rosa Chemical»

La prima serata di Sanremo finisce in archivio. Tutto liscio, o quasi, per Amadeus. Il direttore artistico, spalleggiato da Marco Mengoni co-conduttore per una notte, conduce con autorevolezza il suo quinto (e ultimo?) festival. Ma, nonostante l'esperienza, anche Ama è incappato in una piccola gaffe. Protagonista è il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio.

Cosa è successo

Durante una scenetta pubblicitaria, Amadeus si è spostato tra il pubblico. Per sedersi di fianco ai due protagonisti dello spot, ha chiesto "ospitalità" a uno spettatore. «Posso sedermi sulle sue gambe? Faccio subito...», dice Ama. Lo spettatore accetta senza discutere. Più tardi, Fiorello gli fa notare la gaffe.

«Forse non ti sei accorto di una cosa: ti sei seduto sulle gambe di un signore in platea. Lo sai chi è? È il presidente di Rai Cinema», dice Fiorello riferendosi a Nicola Claudio, che Amadeus non ha riconosciuto. «Sembravi Rosa Chemical, ho pensato 'vuoi vedere che Amadeus si gira e si limona il presidente...».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 08:25

