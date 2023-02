Amadeus gelato dal bambino del coro di Mr Rain: «Forza Milan». Lui lo porta via dal palco di Sanremo

di Redazione web

Amadeus resta senza parole sul palco di Sanremo 2023. Ma cosa è successo poco in diretta durante la terza serata del festival della canzone italiana? Al termine dell'esibizione di Mr Rain, che ha cantato con un coro di bambini, Amadeus ha consegnato come sempre i fiori ai protagonisti della gara.

Amadeus, cosa è successo con i bambini del coro di Mr Rain

Oltre che a Mr Rain, Amadeus ha voluto consegnare un singolo fiore ad ognuno degli otto bambini del coro. Ad un certo punto uno di loro si è avvicinato al conduttore di Sanremo e gli ha detto: "Forza Milan". Amadeus, noto super tifoso dell'Inter, è rimasto per un attimo senza parole e poi ha preso in spalla il ragazzino e lo ha portato via dal palco dell'Ariston (ovviamente scherzando...).

Al rientro con il piccolo corista ha scherzato e sorriso, dicendo: "Qui ce l'hanno tutti con me. Ieri forza Napoli, oggi forza Milan...". La gag si chiusa con un applauso generale della platea.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 23:39

