Amadeus: «Sarà un festival no stop». Zelensky? Niente video, invierà un messaggio

Il Festival, il 73esimo di storia e il quarto del conductor Amadeus, non poteva essere tale senza polemiche aizzate ancora prima dello start di stasera, dove accanto al direttore artistico, su Rai1, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni (co-conduttrice anche nella serata di chiusura dell’11 febbraio).

POLITICA E POLEMICHE

Partiamo dalla politica. Giorni a parlare del messaggio di Zelensky, per poi apprendere che è quasi certo che il presidente ucraino non comparirà nemmeno. Messaggero delle sue parole, per una durata sempre di 2 minuti, sarà il direttore artistico stesso, Amadeus che scherza: «Lo leggerò in ucraino, ovviamente». È il direttore Stefano Coletta, a capo dell’Intrattenimento di prime time Rai, che ne dà notizia nella prima conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina al Casinò di Sanremo, luogo dove dalla pandemia in poi, sono stati relegati i giornalisti: «Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk».

A provocare sull’assenza di Zelensky a Sanremo (Festival conosciuto in Russia) è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap».

