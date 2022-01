Amadeus scherza con Fazio: «Più in ansia per il derby che per Sanremo». E arriva il saluto di Ibra

«Sono in ansia più per il derby che per Sanremo, almeno il primo tempo lo guarderò». Così l'interista Amadeus, in collegamento con Che tempo che fa, ha scherzato sul match Inter-Milan che andrà in onda sabato 5 febbraio alle 18, poco prima dell'inizio della finale di Sanremo. Per il presentatore e direttore artistico, l'in bocca al lupo di Zlatan Ibrahimovic, che l'anno scorso fece parte del cast fisso del festival: «Mi dispiace di non potermi presentare, l'anno scorso ho messo delle regole, basta seguirle e tutto andrà bene», ha detto in video il fuoriclasse rossonero.

Amadeus da Fazio annuncia i due superospiti per la finale: Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Fabio Fazio ha citato i voti riportati da Amadeus durante li spoglio per la presidenza della Repubblica: «Devo studiare la Costituzione, non posso fare brutte figure», ha scherzato il conduttore. «Fortunatamente c'è il presidente giusto». Tornando sul tormentone Fiorello, «non so neanche cosa farà la prima sera, figuriamoci se so se ci sarà tutta la settimana, spero di si».

Amadeus al Tg1: «Ecco quali cantanti si esibiranno nelle serate di martedì e mercoledì»

Quanto a Zalone «oggi abbiamo fatto le prove, è carico, sarà la sua prima volta al festival, mercoledì, c'è grande attesa», ha spiegato Amadeus, scherzando sulla profezia del comico pugliese, che ha pronosticato la fine della carriera in Rai per il conduttore dopo il suo passaggio all'Ariston: «Ecco perché Fiorello va via, perché sa che non arrivo a giovedì», ha ironizzato Amadeus, confermando che non sarà all'Eurovision Song Contest («Lo guarderò da casa»). Quanto al futuro, «torna tu, Fabio, l'anno prossimo», ha detto 'Ama'. «No, io sono a Rai3», la risposta. In rada intanto è arrivata la Costa Toscana: padroni di casa saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi, attesi sabato sul palco dell'Ariston per la finale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 22:56