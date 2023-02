Amadeus, quel dettaglio sul suo cellulare che in pochi hanno notato durante il Festival

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato e, come ogni anno, lascia sulla propria scia canzoni nuove che quasi sicuramente diventeranno un successo ma anche polemiche non indifferenti. Una di queste riguarda le continue citazioni e l'uso massiccio di Instagram fatto da parte di Amadeus lungo tutta la kermesse musicale e sempre ben visibile sul telefonino del conduttore.

Selvaggia Lucarelli dalla parte di Chiara Ferragni: «Fedez le ha rubato la scena. È un bambino viziato»

Sanremo, il pagellone: dall'exploit di Mattarella (10 e lode) alla figuraccia di Blanco (1). Tutti i voti

Sanremo, il Festival della polemica. La destra attacca: «Spettacolo comunista». Amadeus: «Se mi cacciano vado via»

Quello che è iniziato come un gioco (sicuramente preparato settimane prima) tra Chiara Ferragni e Amadeus è diventato una specie di tormentone per tutto il Festival, tra dirette nelle dirette e corsa ai follower. I dubbi sono sicuramente leciti.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha scritto su Twitter: «Se in Rai si cita Instagram e lo si promuove, si possono citare tutte le aziende, anche se non pagano per essere citate e sponsorizzate?» condividendo un lungo post trovato in rete, in cui si legge un'analisi fatta proprio in merito alla questione Instagram al Festival.

Photo: Kikapress music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Sanremo 2023, la gaffe di Alberto del Grande Fratello Vip su una canzone cantata quest'anno: cosa ha detto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA