Alex Belli in Lamborghini a 111 km/h per le strade di Sanremo. Pubblica il video su Instagram: l'attore convocato in questura

di Ilaria Del Prete

Poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram. pic.twitter.com/RtOXwH2seW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 7 febbraio 2019

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..