Al Bano Carrisi boccia Sanremo 2019? Il commento pungente su Bisio, Baglioni e Raffaele

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piovono critiche alanche da parte diche, a Un giorno da pecora, lancia frecciatine dirette non solo ai cantanti in gara ma anche alla conduzione di Claudio Bisio, Baglioni e Virginia Raffaele.“Ho visto la prima puntata ma mi sono addormentato verso le 23 perché erano giorni che non dormivo. Chapeau per Bocelli, innanzitutto, e poi tra i cantanti in gara mi sono piaciuti Renga e Nek. Onestamente non sono entusiasta al momento ma ripeto: non li ho visti tutti” ha ammesso il Leone di Cellino San Marco che ha avuto da ridire anche sul trio di conduttori: "Mi aspettavo qualcosa in più", ha tuonato ai microfoni della trasmissione radioFoto@Kikapress/GettyImages