Sarà che fin da piccolo lo chiamavano per gioco. Fatto sta che Lauro De Marinis, di quel soprannome ne fa il nome d'arte. Ventotto anni. Di Roma. Tre tatuaggi in faccia (tra cui quello con il titolo dell'ultimo disco Pour l'amour)., che tra le altre cose è appena uscito con il libro Io sono Amleto, è una delle scommesse più ardite del Festival di Baglioni dove esordisce con il brano Rolls Royce. Salirà con lui il producer Boss Doms con cui aveva formato l'allegra coppia dei Compositori di Pechino Express. Mentre nella serata dei duetti, arriverà Morgan.«Sembra di sì. Sono contento. Emozionato. Sanremo è un traguardo per un musicista».«Mi scatenerò, ma piano piano. Questo palco merita rispetto. Però non mancheranno sorprese».«Rolls Royce non è un brano pensato per Sanremo. Era stato scritto un anno fa e messo in un cassetto, aspettando l'occasione speciale. E questa per me lo è più di tutte».«Simboleggia la mia musica che viene fuori da un background contaminato, che attinge da vari generi. Anche perché - devo essere sincero - all'Ariston non avrei portato un brano solo trap».«Quello di essere Vasco 3.0, e che non vincerò mai perché il brano è cento anni avanti».«Non ho mai pensato alla gara. Per me, come per Boss Doms, Sanremo è una mostra. E io sono qui per esporre la canzone agli italiani. La musica è espressione: si può essere dei fenomeni e gli altri non comprenderlo, e viceversa».«Essere qui. Ed essere classificati come artisti veri e non come risultato di un giochetto della trap».