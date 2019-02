Achille Lauro, Rolls Royce: il testo della canzone di Sanremo 2019

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rolls Roycedi L. De Marinis – D. Petrella – D. Dezi – D. Mungai – E. ManozziSdraiato a terra come i DoorsVestito bene via del CorsoPerdo la testa come KevinA ventisette come AmyRolls RoyceSi come Marilyn MonroeChitarra in perla Billie JoeSuono per terra come HendrixViva Las Vegas come ElvisOh Rolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceNo non è vita è Rock’n RollNo non è musica è un MiròÈ Axl RoseRolling StonesNo non è un drink è Paul GascoigneNo non è amore è un sexy shopUn sexy shop si si è un Van GoghRolls RoyceRolls RoyceVoglio una vita cosìVoglio una fine cosìC’est la vieNon è follia ma è solo vivereNon sono stato me stesso maiNo non c’è niente da capireFerrari bianco si Miami ViceDi noi che saràRolls Royce Rolls RoyceDi noi che saràRolls Royce Rolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceVoglio una vita cosìVoglio una fine cosìC’est la vieAmore mio sei il diavoloChe torni maSolo per dare fuoco al mio cuore di cartaDio ti prego salvaci da questi giorniTieni da parte un posto e segnati sti nomiRolls RoyceRolls RoyceRolls Royce