«Ho saputo da poco di questi 'rumors', sono onorato, magari! Ringrazio per l'accostamento ma il mio brano non c'entra nulla con quello, musicalmente, e la sua linea melodica è tutt'altra». Risponde così Achille Lauro, interpellato dall'Adnkronos, alle accuse di plagio circolate in queste ore sul suo brano 'Rolls Roys', accostato da alcuni a '1979' degli Smashin' Pumpkins.



Il trapper, il cui tour partirà il prossimo 10 maggio, rivela che il brano è nato «in un van, mentre andavamo in tour con una chitarra scordata», ed è felice «di aver trovato finalmente la giusta vetrina per proporlo». Ed ha una speranza per dopo questo festival: «Essere considerato un artista».

