Nothing But Thieves, è tempo di brit rock

C’è speranza sotto il cielo della musica se, qui sotto, ci sono ancora band come i Nothing But Thieves a macinare chilometri e a consumare strumenti per portare la loro musica di fronte a un pubblico che non si è ancora arreso a chiamare “la base” tutto ciò che sta sotto la voce. E a proposito di voce, quella di Conor Mason, il frontman della band originaria dell’Essex attesa questa sera e domani al Fabrique, è di quelle che ti afferrano per il colletto e ti porta dove vuole. La band britannica – che questa estate tornerà a Milano per aprire il concerto dei Green Day il 16 giugno agli I-Days in cartellone all’Ippodromo Snai La Maura – porta in città la sua ricetta di rock dalle spalle larghe, uso attento dei sintetizzatori stile anni Ottanta e scrittura capace di improvvisi romanticismi.

«Non abbiamo mai voluto suonare allo stesso modo in ogni disco – dicono – e così hanno sempre fatto le band che più ammiriamo». Il tour europeo, partito a febbraio, corre sull’onda del nuovo singolo “Oh No: He Said What?” che anticipa la versione Deluxe (in uscita il 15 marzo, tre nuovi inediti nella tracklist) del concept album “Dead Club City” pubblicato a giugno 2023, quarto disco realizzato in studio dalla band: un lavoro, questo, che è stato una svolta per Conor Mason e compagni, dal momento che, puntando su un racconto sviluppato per canzoni, a prendere forma è un’opera “distopica” che ha tutte le caratteristiche per – chissà un giorno - trasformarsi in un rock musical. Proprio come i Green Day fecero con “American Idiot”. Le due date dei Nothing But Thieves al Fabrique, stasera e domani, sono già esaurite da tempo, e la cosa non stupisce: le cifre, con 1,2 milioni di album venduti in tutto il mondo, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni di video, spingono i Nothing But Thieves sul podio delle band più popolari a livello internazionale.

