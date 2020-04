Matteo Briga su Leggo: «Chi si ricorda l'ultimo bacio»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 09:01

, torno con la mente indietro di un mese e mi sembra passata un'eternità. Anzi, un'altra vita. A Febbraio sono stato in Toscana ad incidere dei brani per il mio nuovo disco e ricordo perfettamente di essere partito già in allerta, sebbene non fossimo ancora subordinati a certe, ormai ben note, disposizioni ministeriali.Nonostante le particolari sensazioni che avevo, non rinunciai ad organizzarmi con un amico per cenare assieme, una volta terminata la sessione di registrazione.Quando ci trovammo fuori dal ristorante lui mi venne incontro e mi abbracciò, proprio come si abbraccia un amico che non si vede dall'estate prima.Per un attimo rimasi incerto nel pensare se avessi dovuto respingere un gesto di tale normalità e naturalezza. Mi parve assurdo solo averlo pensato.Ricambiai l'abbraccio e ci sedemmo al tavolo come sempre nella nostra vita.Mi stavo chiedendo quale fosse l'ultima cena fuori trascorsa in totale spensieratezza, ed anche se la sto raccontando, non fu quella.Non la ricordo, come non ricordo l'Ultimo bacio (Carmen Consoli) dato per strada alla mia ragazza.Immagino mille violini suonati dal vento.Dev'essere stato bellissimo.