Zucchero e il World Wild Tour: «Scrivo brani da bar? I maestri blues hanno sempre parlato di sesso»

Il World Wild Tour è lo show con cui Zucchero celebra i suoi 40 anni di carriera. La branca italiana è partita dalle Terme di Caracalla di Roma il 30 (sold-out, quattromila presenti) e 31 maggio, con repliche previste il 2, 3 e 4 giugno, prima delle date nel resto d’Italia. Nelle oltre 2 ore e mezza di esibizione il cantautore emiliano propone i suoi successi, accompagnato da una band internazionale e anche da un coro gospel. Il brano che ha fatto da opening la prima sera è stato “Spirito nel buio”, e secondo Zucchero sono bui i tempi attuali: «Succedono troppe cose brutte, dalla guerra in Ucraina all’alluvione in Romagna». Proprio alla Romagna l’artista ha dedicato l’esecuzione di “Let It Shine”, scritta originariamente per New Orleans dopo l’uragano Katrina, e la sua partecipazione al concerto-evento Italy Loves Romagna, in programma a Reggio Emilia il 24 giugno («Non potevo dire di no»). Su Bruce Springsteen che a Ferrara non ha speso una parola per le popolazioni colpite dall’alluvione, Zucchero però è comprensivo: «Secondo me, non ne sapeva nulla».

Riguardo alla sua musica, il bluesman nostrano afferma: «Qualcuno mi rimprovera di scrivere brani da bar.

