Zucchero, esce "Inacustico D.O.C. & more": il primo album interamente acustico

“Inacustico D.O.C. & more”, il nuovo album di Zucchero “Sugar” Fornaciari esce domani, venerdì 14 maggio. “Inacustico D.O.C. & more”, il nuovo album di Zucchero “Sugar” contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica

“Inacustico D.O.C. & more”, è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Composto da 25 canzoni, l’album sarà disponibile in formato doppio cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione triplo Lp autografato (solo per Amazon).

Nell’ultimo anno, Zucchero per accorciare la distanza con il suo pubblico ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “Inacustico d.o.c. & more”. Tutti i brani dell’album sono stati scelti e cantati in modo libero, spontaneo, emotivo e fanno emergere Zucchero e la sua voce in modo “nudo e crudo”, come se i brani fossero stati appena composti. L’album è stato concepito, prodotto e arrangiato a Lunisiana Soul da Zucchero e Max Marcolini, suo storico collaboratore che ha anche registrato e missato il disco, poi masterizzato da Michelle Mancini a Los Angeles.

La copertina del disco, che ritrae Zucchero come se fosse un personaggio di un quadro di Rembrandt, è stata realizzata da Paolo De Francesco da una foto di Daniele Barraco.

La tracklist di “Inacustico D.O.C. & more”:

CD1: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” (feat. Frida Sundemo), “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va”, “Badaboom” (Bel Paese), “Tempo al Tempo”, “Nella Tempesta”, “My Freedom” (Bonus Track), “Someday” (Bonus Track) e “Don’t Let It Be Gone” (Bonus Track).

CD2: “Voci”, “Il suono della domenica”, “Blu”, “È un peccato morir”, “Dindondio”, “L’amore è nell’aria”, “È delicato”, “Ci si arrende”, “Wonderful life”, “Love is alla round?” e “Hai scelto me”.

Le nuove date di Zucchero all’Arena di Verona:

25 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sui biglietti consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 16:17

