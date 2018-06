ZU, il gruppo romano torna con 5 tappe: 7 anni fa l'ultimo concerto

Edoardo Vianello fa 80: «Quel giorno che Mina telefonò a mamma: Voglio Edoardo in tv»

Con solo, 22 giugno a Venezia, 23 a Torino, 24 a Forlì e il 25 a Roma, il trio noise romano composto daalla batteria,al sax baritono eal basso elettrico, torna a far parlare di se per lain occasione della ri-edizione in vinile dell’album “How to raise an Ox”, uscito solo in CD nel 2005 per la label Atavistic ed oggiripubblicato in formato LP dalla Trost Record. L’occasione è un appuntamento unico inserito nella rassegna “DiRotta su NaDir” nato dalla collaborazione tra ilGliconcluderanno il tour acon un evento speciale. I tre fondatori della band romana - quindi con il ritorno di Jacopo Battaglia dietro ai tamburi - si ritroveranno nuovamente da soli on stage dopo l'esperienza di Battaglia nei. Il live napoletano degli ZU sarà reso ancora più speciale perchè arricchito dall'esibizione dell’, ovvero l'Orchestra Elettroacustica Officina Arti Soniche, che vanta una formazione allargata con più di 50 interpreti che si esibiranno in più sessioni distribuite sui i tre livelli dell'edificio che ospita il concerto. Ilsarà nel cortile dellodove il Maestro Naddei riunirà e dirigerà i musicisti dell'orchestra per un'unica suite. L'OEOAS (orchestra dell'officina arti soniche) nasce all'interno della classe di musica elettronica del, ma in breve tempo musicisti provenienti da altre classi del conservatorio e anche dall'esterno di questa istituzione l'hanno trasformata in una sorta di “struttura aperta”,. Il cuore pulsante di quest'orchestra è la “conduzione OEOAS”. Tale pratica ha due fondamentali propositi: stimolare laestemporanea collettiva e incentivare, nella figura del direttore d'orchestra, l'. L’orchestra conta membri in tutta Italia, ha base ae può già vantare direzioni a cura di Elio Martusciello, Carl Hubsch e Alvin Curran, con quest’ultimo ci fu un epica partecipazione di 110 musicisti su una partitura grafica e segnali scritti da Curran per l’occassione. Il 27 maggio la direzione sarà affidata a, che utilizzerà luci e proiezioni per dare le indicazioni. I musicisti coinvolti saranno 50, che distribuiti lungo tutto il palazzo dello Scugnizzo Liberato daranno vita ad una spazializzazione sonora che di certo sorprenderà il pubblico per una performance che oscillerà tra suono e azione teatrale.