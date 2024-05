Zayn Malik: «Non mi sono mai innamorato realmente nella vita. Adesso ho occhi solo per mia figlia Khai»

di Redazione Web

Zayn Malik è tornato sotto i riflettori. Dopo otto anni lontano dal mondo della musica, l'ex cantante degli One Direction è tornato nello studio di registrazione per incidere nuova musica. Dal suo ritorno sono stati tanti coloro che si sono domandati se, oltre alla musica, nel suo cuore ci sia spazio per una persona speciale.

Dopo la rottura con la modella Gigi Hadid, non si hanno avuto più notizie sulla sua vita sentimentale, ma a rompere il silenzio è stato lo stesso cantante. Nell'intervista a The Zach Sang, la voce di Pillowtalk ha rilasciato una dichiarazione che ha cancellato ogni dubbio al riguardo.

«Ho occhi solo per mia figlia»

Zayn Malik, quando ancora era un membro degli One Direction, è stato fidanzato con Perrie Edwards, la cantante del gruppo inglese Little Mix. Fino a quando nel 2015 la coppia ha annunciato la sua rottura. Zayn, subito dopo, ha voltato pagina con la modella Gigi Hadid, dalla quale ha avuto la piccola Khai, nata nel 2021 e che adesso ha tre anni.

Seppur le relazioni del cantante siano state durature, in realtà nessuna delle sue fidanzate è riuscita a farlo innamorare realmente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 17:05

