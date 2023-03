Yungblud, la rockstar che fa impazzire i più giovani torna in Italia: ecco la nuova tappa del suo tour

di Redazione Web

A grande richiesta Yungblud torna in concerto in Italia il 26 agosto all’AMA Festival di Villa Cà Cornaro, Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. La rockstar britannica sarà l’headliner della quarta giornata del festival e sarà questa una nuova imperdibile occasione per rivivere dal vivo una delle voci più talentuose e rivoluzionarie del panorama pop-rock mondiale che ha appena infiammato il palco del Mediolanum Forum di Milano.

Chi è Yungblud

Performer eccezionale, ma anche eclettico musicista e polistrumentista, Yungblud, al secolo Dominic Richard Harrison, suona infatti chitarra, basso, pianoforte e batteria, portando dal vivo uno spettacolo straordinario, come testimoniano le sue partecipazioni ai maggiori Festival internazionali. Fin dal suo esordio la rockstar britannica si è imposta al mondo come esponente di spicco dei movimenti mondiale per i diritti civili e le minoranze, con canzoni di aperta ribellione al sistema. Raramente un artista, già assunto ad icona rock n’roll per la generazione Z, ha avuto fin dall’inizio un impatto culturale così importante. La sua musica si batte, infatti, in difesa dei più deboli, dei «freak» e di chi viene posto ai margini della società, divenendo capace di conquistare legioni di fan in tutto il globo. Forse anche per questo, oltre che per la sua musica, il giovane talento ha ricevuto gli endorsement di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl e gli elogi dei più grandi siti e riviste internazionali che hanno sempre seguito con attenzione i suoi lavori in bilico tra «alternative e mainstream», come testimoniano gli oltre 3 miliardi di streaming complessivi totalizzati a livello mondiale.

I biglietti

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation sarà disponibile in anteprima da mercoledì 15 marzo alle ore 11:00. La vendita generale si apre giovedì 16 marzo alle ore 11:00 si ticketmaster, ticketone e vivaticket.

