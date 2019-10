Young Signorino, fuori oggi "Burrocacao rosa"

Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:31

, il nuovo singolo di, disponibile per le radio e su tutte le piattaforme di ascolto streaming. Annunciata anche la data di uscita del nuovo EP di Young Signorino, atteso per il prossimo 25 ottobre.Al brano si accompagna un videoclip carico di riferimenti simbolici, rilasciato in precedenza, che, in pochi giorni dalla sua pubblicazione, ha superato le 200.000 visualizzazioni su YouTube.Dopo il successo e lo scalpore suscitato dai suoi brani più noti rilasciati a partire dal 2018 (tra cui “Dolce Droga”, “Mh ha ha ha” e “La danza dell’ambulanza”) i cui videoclip hanno raggiunto milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, “Burrocacao Rosa” è il primo passo di avvicinamento al nuovo progetto discografico del giovane artista di Cesena.DAY 01. Un cammino. Sofferenza. Dolore. Allucinazione. La passione di Cristo diviene metafora. Mostra come l’uomo contemporaneo, ieri come oggi, rifiuti il diverso. Incapace di comprendere. Un viaggio distorto dalle emozioni, dalle urla, dagli applausi, dall’amore, dall’odio. Un breve racconto di un uomo solo in un mondo di uomini.