YG, il rapper arrestato due giorni prima dei Grammy: è accusato di rapina

Sabato 25 Gennaio 2020, 19:51

Rischia seriamente di saltare l'esibizione diai Grammy Awards: ilcaliforniano, che domani avrebbe dovuto cantare sul palco, è stato infattiieri con l'accusa di aver partecipato ad una Come riporta l'Independent , il 29ennedi Compton è statoieri sera dalla polizia, che lo ha prelevato dalla sua casa di Los Angeles., al secolo Keenon Jackson, domani avrebbe dovuto esibirsi alla cerimonia di premiazione dei, per un omaggio a Nipsey Hussle, rapper assassinato nel marzo dello scorso anno. Sul palco, quindi, ci saranno musicisti del calibro di John Legend, Meek Mill e Roddy Ricch, ma quasi sicuramente insieme a loro non ci sarà, a meno che non venga pagata nelle prossime ore la cauzione di 250mila dollari fissata dallo sceriffo della contea di Los Angeles.L'avvocato di, l'italo-americano, ha commentato così l'arresto che, a detta della polizia, è legato a un'indagine penale ancora in corso: «Tutto questo ci coglie completamente di sorpresa, perché siamo sicuri che non c'è nulla. YG non ha idea di cosa stiano parlando gli investigatori e non ci sono stati forniti dettagli, le uniche informazioni che abbiamo ci arrivano dai media. Noi siamo tranquilli, il mio cliente sarà scagionato da ogni accusa. La tempistica dell'arresto, a due giorni dai, è sospetta, per usare un eufemismo».