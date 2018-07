xxxTentacion, quattro rinvii a giudizio: uno degli imputati incastrato da un video su Instagram

Morto il rapper xxxTentacion vittima di una sparatoria a Miami

Quattro rinvii a giudizio per la morte xxxTentacion, il giovane rapper rimasto ucciso durante una sparatoria a Miami un mese fa. Come riporta l'Independent, il grand jurì della Florida ha mandato a processo(22 anni),(22 anni),(20 anni) e(22 anni).La morte del cantante sarebbe seguita a un tentativo di rapina. xxxTentacion portava con sé 50mila dollari in contanti appena prelevati e nascosti in una borsa costosa a bordo della sua BMW i8 elettrica. La sparatoria è avvenuta davanti a un negozio di motociclette e le immagini della telecamera di sorveglianza hanno aiutato a individuare i colpevoli.è stato il primo a essere arrestato perché riconosciuto da un testimone alla guida di un suv nero. Il ventiduenne, tuttavia, aveva dichiarato in un primo momento di essersi trovato sul luogo del crimine, ma di non essere a conoscenza del progetto criminale. È stato un video pubblicato sua incastrarlo: il giovane ballava davanti a diverse banconote da cento dollari dello stesso taglio di quelle prelevate dalla vittima.