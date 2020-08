XXXI edizione di Musicultura: la finale su Rai 2, conduce Enrico Ruggeri

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 22:16

Il Festival della Canzone Popolare e d’Autore che si svolge a Macerata nell'Arena Sferisterio, avrà tantissimi ospiti tra cui Massimo Ranieri, Tosca e i Pinguini Tattici Nucleari.Partito il count down per le finali dellache nelle serate di venerdì e sabato prossime,vedrà l’esibizione dei grandi live diil 29 agosto. Il programma andrà in onda il 3 settembre in seconda serata su Rai 2.Protagonisti delle due serate della, saranno anche gli otto giovani artisti vincitori del concorso Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero.Le loro canzoni sono state programmate nelle settimane scorse da Rai Radio1, la radio ufficiale di Musicultura, che trasmetterà in diretta da Macerata le serate del 28 e del 29 agosto, e da Rai Isoradio.Saranno gli spettatori dello Sferisterio a votare il vincitore assoluto della XXXI edizione del concorso, al quale andranno in premio 20.000 euro.