X Factor, la finale: si contendono il palco Beatrice Quinta, Santi Francesi, Tropea e Linda

Beatrice Quinta, Santi Francesi, i Tropea e Linda si contendono la finalissima di questa sera, giovedì 8 dicembre, di X Factor dal Mediolanum Forum di Assago e in diretta su Sky, Now e in simulcast su Tv8. I giovani talenti si sono contraddistinti in questi mesi grazie al loro talento e alle loro capacità canore e musicali.

Finale scoppiettante

La finale di X Factor si prospetta entusiasmante: i quattro finalisti si sfideranno sul palco del Forum di Assago. Dargen D'Amico schiera Beatrice Quinta, Rkomi il duo Santi francesi, Ambra i Tropea e Fedez la sua Linda.

Gli artisti, tra cover ed inediti, daranno spettacolo e alla fine solamente uno di loro sarà proclamato vincitore di questa edizione del talent show.

I favoriti

Sui social o sul web, si leggono i vari pronostici dei fan del programma. La maggior parte dei telespettatori da come favorito alla vittoria il duo dei Santi francesi ma per molti, il primo gradino del podio, se lo aggiudicherà Beatrice Quinta che nelle scorse puntate avrebbe catturato l'attenzione del cuore di Rkomi (ovviamente imparziale questa sera).

