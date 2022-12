X Factor, è Ambra Angiolini show: la versione sexy di T'Appartengo infiamma il palco. «Pazzesca»

Ieri alla Finale di X Factor c'è stato spazio anche per le esibizioni dei giudici e della conduttrice. Si sono tolti i loro abiti "istituzionali" e sono saliti sul palco, oltre ai concorrenti in gara, anche Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico, Francesca Michelin e Ambra Angiolini. Ma è stata lei, l'ex di Non è la Rai, a vincere su tutti. «Praticamente Fedez, Rkomi e Dargen hanno fatto da apri concerto all'unica artista di cui ci interessa veramente che è Ambra». I social sono esplosi non appena l'ex di Allegri è salita sul palco del Forum di Assago per ricantare il suo cavallo di battaglia: T'appartengo.

Ambra Angiolini infiamma X Factor

Lo aveva promesso e lo ha fatto ma d'altronde lo ha sempre detto: «Se prometto poi mantengo». Un’esibizione ultra pop che è andata ben oltre ogni aspettativa: con ben venti ballerini, coreografia realizzata per l’occasione e outfit che ricordava quello storico del 1994. Pantalone di pelle a vita alta nero, mini blusa bianca e cravatta (di pelle). Ultra sexy Ambra oggi è diventata grande e ci è diventata sotto gli occhi dei riflettori. Correvano gli anni '90 e lei intratteneva milioni di telespettatori tra balletti e giochi con il suo indimenticabile zainetto in spalla. Ora il caschetto riccio da Lolita ha lasciato spazio a un bob medio lungo con frangia, la camicia bianca con papillon e gonna a pieghe sono state riposte nell'armadio e ora nel look di Ambra c'è spazio solo per jumpsuite aderenti e micro top abbinati a pantaloni extra large. Ambra è cambiata è un'altra è piu' rock ed è molto piu' sexy.

io aspettando il reel su ig della performance di ambra così da poterla spammare ovunque #XF2022 pic.twitter.com/996c48XDCk — pazzeska 🐲 (@trasheska) December 8, 2022

Le reazioni social

Tutti i telespettatori non aspettavano altro che l'esibizione di Ambra. «Il momento che aspettavamo da quando Ambra é stata annunciata come giudice» e ancora «Ambra che canta - e balla - "T'appartengo" vestita come a "Non è la Rai" è in assoluto il momento a suo modo più iconico delle ultime dieci edizioni di X Factor».

E anche Fedez, che è un millennials cresciuto a pane e T’Appartengo, non è riuscito a trattenersi: l'ha cantata a squarciagola dal bancone dei giudici. Questo perché il singolo, nonostante abbia oltre vent’anni, è un classico della musica italiana leggera e chi dice di non conoscerlo ovviamente mente.

Aspettavo questo momento dall'11 novembre 1994, grazie Ambra sarai per sempre i miei anni '90 #XF2022 — Tania (@creTania_) December 8, 2022

La storia del brano

Il brano, che porta il nome anche del primo album di Ambra Angiolini pubblicato l’11 novembre 1994, è stato un vero e proprio successo: 100 mila copie vendute in una sola settimana. Ma non solo in Italia, perché il disco è stato tradotto in lingua spagnola ed, esattamente come nel nostro Paese, è stato un progetto davvero molto apprezzato in Spagna e SudAmerica. T’Appartengo di Ambra Angiolini ha ottenuto la bellezza di 3 dischi di platino in quel periodo. Presentato durante l’ultima stagione di Non è la Rai nel 1994, T’Appartengo è ancora oggi una vera e propria hit musicale. Chi non l'ha cantata almeno una volta e chi (all'epoca) non sapeva il balletto a memoria? Così ieri Ambra Angiolini sul palco di X Factor ha voluto ricordare i vecchi tempi e si è esibita sul brano che ha fatto esplodere il suo personaggio e talento.

Ambra e Tiziano Ferro

Recentemente Ambra è tornata in studio di registrazione e ha inciso il brano “Ambra/Tiziano” in duetto con Tiziano Ferro per l'ultimo album del cantautore di Latina, "Il mondo è nostro". Insomma Ambra non si ferma, icona di bellezza ieri ed oggi, con il minimo sforzo e tanta naturalezza è lei la vincitrice di X-Factor 2022.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 10:19

