Wrongonyou con il singolo “FAMILY OF THE YEAR” lancia un manifesto d’amore

Lunedì 25 giugno alle 21.05 debutta su REAL TIME il nuovo video del brano “Family Of The Year” del cantautore romano WRONGONYOU, estratto dal suo album d’esordio “Rebirth” (Carosello Records), che provoca lo spettatore, facendogli vedere come il nucleo mamma, papà e figli sia solo una delle tante forme di famiglie felici che esistono. Dal 27 giugno il video sarà visibile anche sul canale VEVO dell’artista. Amore, diversità, accettazione, omo genitorialità, identità di genere, immigrazione, integrazione, rapporti interraziali, abusi in famiglia, sostegno nella malattia, accoglienza: sono questi i temi del manifesto di #familyoftheyear di Wrongonyou. L’artista ha preso spunto dal testo della propria canzone, che parla di un ipotetico rapporto idilliaco in famiglia, per delineare nel video alcuni quadri di persone che insieme superano le difficoltà, che si meritano di essere chiamate famiglie e di essere anche loro la “famiglia dell’anno”.



Racconta Wrongonyou «La famiglia di oggi ha una forma complessa, ne sono consapevole anche perché l’ho provato sulla mia pelle, per questo “Family Of The Year” è sia un brano provocatorio sia uno sfogo personale. Sono felice che REAL TIME abbia trovato interessante e condivisibile il mio messaggio: entrambi abbiamo a cuore l'importanza del rispetto della diversità. Quello che voglio dire con il mio video è che oltre le differenze, oltre le difficoltà e il dolore, la "famiglia dell'anno" è quella che si ama. Il concetto di “famiglia perfetta” cambia da famiglia a famiglia, ciò che resta uguale è che tutti noi ci portiamo dietro per sempre l’influenza delle persone con cui cresciamo, con risvolti che possono essere sia positivi, che negativi. Perciò, Se siamo circondati dall'amore, vivremo felici e condivideremo amore con gli altri, e non importa se questo amore arriva da genitori dello stesso sesso, o da genitori single, o da persone di etnia o credo diversi».



“Family Of The Year” è stato scelto come colonna sonora da REAL TIME, il canale del gruppo Discovery Italia dedicato all’intrattenimento femminile che quest’anno è partner per la prima volta di Milano Pride: canzone e video sono, infatti, in perfetta sintonia con il racconto della varietà di famiglie che da sempre il canale propone come pilastri della propria programmazione. Inoltre “Family Of The Year” sarà la colonna sonora del promo che il creative hub di Discovery Italia ha realizzato in occasione della Pride Week, on air su Real Time dal 25 al 30 giugno. Il videoclip sarà disponibile anche su Dplay, servizio OTT gratuito del gruppo, e su RealTime.it dalla sera del 25 giugno.



Sempre su Dplay, durante la settimana del Pride, gli utenti avranno a disposizione la playlist arcobaleno FamilyOfTheYear dei programmi a tema diversity ormai divenuti veri e propri cult del canale. Il cantautore, dopo una serie di concerti in Europa che lo hanno portato in Francia, Inghilterra, Germania e Olanda, torna ad esibirsi in Italia con il tour estivo.



Di seguito le prossime tappe confermate del tour: il 29 giugno all’Arci Colombofili di Parma per Paloma Rock Fest, il 7 luglio a Roccamandolfi (IS) in occasione di Rocka in Musica, l’11 luglio al Castello Sforzesco di Milano per Estate Sforzesca, il 18 luglio al Festival delle Invasioni di Cosenza, il 28 luglio a Marina di Andrano (LE) in occasione di Barezzi Summer Luce, l’11 agosto al Na Bella Storia Festival di Venticano (AV), il 25 agosto al Riverock Festival di Assisi (PG), il 26 agosto al Castello di C’Arte di Montelibretti (RM), il 30 agosto al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna (TV) e il 1 settembre al Rise Festival di Padova. È un anno pieno di soddisfazioni per Wrongonyou che ha dato alle stampe l’album d’esordio “Rebirth”, ed è stato chiamato, tra le tante date, sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma e al South by South West Festival in Texas, riscuotendo ottimi consensi per l’energia e la sincerità del suo originale progetto neo folk in lingua inglese. Con Wrongonyou sul palco la sua band composta da Gianmarco Ricasoli (chitarra), Graziano Sessa (basso) e Flavio Zampa (batteria).

