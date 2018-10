Woodstock, il ritorno nel 2019 in occasione dei 50 anni del primo Festival?

«Tagliare corde vocali a Fedez», Striscia ironizza sull'intervento all'orecchio di Leone: ecco come ha reagito Fedez

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè pronto a tornare nel, in occasione del cinquantesimo anniversario della prima, storica edizione.Non ci sono ancora conferme ufficiali, poiché tutto è ancora in fase di organizzazione, ma una cosa è certa: la nuova edizione delsi terrà la prossima estate, molto probabilmente nello stesso, storico sito che aveva ospitato le prime edizioni, quelle che avevano portato alla ribalta mondiale la cultura hippie.Live Nation e Invnt si stanno occupando dell'organizzazione, ed è abbastanza scontato che ilsi terrà al Bethel Woods Center for the Arts, nei pressi di New York, teatro delle prime, storiche edizioni. Ci sono già indiscrezioni sulle date e sui protagonisti del Festival: appuntamento tra il 16 e il 18 agosto 2019, con la presenza di grandi musicisti di ogni epoca. A margine del Festival, potrebbero esserci anche conferenze e incontri con artisti e intellettuali. Lo riporta Virgin Radio Una grande notizia, quindi, per tutti gli appassionati di musica: ildelle origini, infatti, ha avuto un successo tale da rimanere nella memoria collettiva e ispirare, in tutto il mondo, diverse specie di 'revival'. Ora, però, a tornare è l'originale: un evento imperdibile per molti spettatori di tutto il pianeta.