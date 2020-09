Wim Mertens, 40 anni di carriera celebrati a RomaEuropa festival: Inescabaple tour

Wim Mertens

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sceglie Roma per celebrare i 40 anni di carriera musicale presentando al, il 22 settembre, in prima nazionale, per l’unica data italiana l’“”, un concerto speciale che lo vedrà impegnato nell’esecuzione dei suoi maggiori successi dal 1980 ad oggi, racchiusi nel cofanetto 2019 "Inescapable", un box a tiratura limitata con 10 tracce inedite e 61 tra le composizioni più significative degli ultimi 40 anni, per un totale di 5 ore di musica: una produzione prolifica che lo ha visto attraversare minimalismo, ambient e avanguardia senza mai rinunciare alla piacevolezza melodica.Accompagnato dalla violinistail grande pianista eseguirà le sue composizioni più conosciute, da "Struggle For Pleasure" - il brano scelto come colonna sonora del film Il ventre dell’architetto die come sigla della seria radiofonica italiana, trasmessa da Rai Radio 2 negli Anni Novanta – a "Maximazing the Audience" (1984), il brano composto per The Power of Theatrical Madness die ancora “Close Cover”, “Iris”, “Often a Brid”. L’”Inescapable Tour” sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo album “” (2020), testimonianza di un cammino in continua evoluzione e di un rapporto rinnovato e profondo con il pubblico.Auditorium Parco della Musica Roma - Cavea, 22 settembre 2020, ore 21, biglietti da 15 a 20 euro, romaeuropa.net