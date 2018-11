Cinquant'anni del White Album dei Beatles: rivoluzione in bianco

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ripensandoci, è il mio preferito”. Così parlò John Lennon. Sono trascorsi 50 anni dall’uscita di uno degli album fondamentali dei Beatles e del rock: il 22 novembre 1968, negli scaffali dei negozi di dischi di tutto il mondo usciva il mitico “White album”. Venerdì 9 novembre viene pubblicata una riedizione speciale per collezionisti: nuovi mix stereo, audio in formato surround 5.1., demo inedite e “alternate takes” dalle sedute di registrazione. Una chicca per i fan, ma anche per chi la storia degli anni ’60 vuole conoscerla attraverso la musica di quel fatidico 1968 che nella mappa della cultura moderna ha significato tante cose e tanti cambiamenti. Anche nella musica, anche nel costume dell’epoca. E i Beatles, come un barometro, avvertirono quelle vibrazioni e le trasformarono in canzoni. Orfani del loro manager, morto improvvisamente il 27 agosto ’67 a soli 32 anni, e in cerca di una guida per ritornare con i piedi per terra dopo gli eccessi pischedelici, conobbero un santone indiano di nome Maharishi Mahesh Yogi. Con lui partirono per l’India, lontano da tutti e da tutto, per immergersi nella quiete e nella meditazione di un hashram a Rishikesh, nella giungla indiana, assieme ad amici e colleghi: Mike Love dei Beach Boys e Donovan, Prudence Farrow, lo sorella dell’attrice Mia Farrow. In quel paradiso trascorsero settimane di meditazione e con il tempo per scrivere canzoni. Sino al momento in cui scoprirono che quel messaggio hippie di amore e di pace non l’avrebbero trovato neppure là. Il mondo stava cambiando, la “rivoluzione”, la contestazione giovanile stava scendendo nelle strade, nei boulevard del maggio parigino, nei campus e nelle università americane. Con questo spirito, i Beatles si chiusero tra le mura sicure dei loro studi a Abbey Road, a Londra, e lì registrarono per mesi, tra litigi e gelosie, i brani che avrebbero composto il “White album”. 30 canzoni. Alcune diventate famosissime, come “Ob-la-di Ob-la-da”. Altre tristemente note, come “Helter Skelter” e “Piggies”, che un anno più tardi “ispirarono” a Charles Manson e alla sua setta l’assassinio di Sharon Tate. Folk, rock, pop, blues, avanguardia. Inni alle marce studentesche, come “Revolution”. Intime dichiarazioni d’amore come “Julia”. Sperimentazioni sonore come “Revolution 9”. In origine doveva chiamarsi “A Doll’s House”. Poi fu scelto il più semplice “The Beatles”. Anche se per quella copertina tutta bianca, con il nome della band scritto in rilievo, tutti lo soprannominare subito “White album”. “Ero a casa mia e ascoltai subito quel disco. Capii in fondo che i Beatles ancora una volta avevano trovato la musica giusta” (David Bowie).LE CURIOSITA'WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPSUno dei 4 brani del disco scritti da Harrison. Che decise di invitare anche l’amico Eric Clapton durante la registrazione negli studi di Abbey Road. Clapton: “Arrivai intimorito. I Beatles davvero raramente permettevano ad altri di suonare nei loro brani. Feci il mio lavoro, presi la chitarra e suonai quello che ritenevo andasse bene e a loro piacque”. Uno dei brani più belli dei Beatles.DEAR PRUDENCEIn India, Prudence Farrow preferiva restare nel suo bungalow anziché unirsi agli altri durante le meditazioni. Così Lennon scrisse per lei questo invito a “uscire a giocare con noi”. La scrisse con la sua chitarra acustica e poi ne fece una versione “elettrica”. Negli anni Ottanta, Siouxie & The Banshees, uno dei gruppi inglesi dark rock più famosi, ne fecero uno cover molto più psichedelica. Una dei più riusciti rifacimenti di un brano dei Beatles.SEXIE SADIENarrano le cronache che Lennon a un certo punto chiese al santone Maharishi di rivelargli il segreto della vita. Gli chiese di spiegarglielo in segreto, ma il Maharishi non seppe che dire. Così Lennon pensò di essere stato preso in giro. Scrisse allora Sexy Sadie, che nei versi recita: “Ma cosa hai fatto, ci hai preso in giro tutti quanti”. Scelse però volutamente di non citare nel testo il Maharishi, perché temeva che in qualche modo avrebbe potuto vendicarsi.